Arriveranno in giornata le analisi dell'Istituto zooprofilattico sulla partita di uova che si sospetta possa essere stata contaminata dal Fipronil. Lo fanno sapere dall'assessorato regionale della Sanità.

Le uova sono state prodotte in uno stabilimento del sud Sardegna e sono state immediatamente ritirate dal commercio. A fare scattare l'allarme è stata la stessa azienda. Aveva ricevuto una segnalazione sulla possibile contaminazione del pesticida da parte di un supermercato e, in autotutela, ha deciso di bloccare tutto il lotto.

E' stata segnalata la situazione alla Assl di riferimento e all'Ats, l'Azienda unica della Sardegna, e tutta la partita di uova è stata ritirata dagli scaffali dei supermercati in via precauzionale. Anche la produzione è stata fermata in attesa dei risultati delle analisi che arriveranno entro oggi.