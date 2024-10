«Si è presentato in pronto soccorso alle ore 19:46 di ieri, 2 ottobre, e il personale in servizio all'accettazione, dopo una prima valutazione, ha assegnato al suo caso un codice di bassa priorità, cosiddetto ‘codice verde’. In sala d'attesa sino a pochi istanti prima di essere visitato, una volta chiamato dal personale alle ore 22:24 non si è presentato». È quanto fa sapere e precisa il direttore del pronto soccorso di Sassari, Mario Oppes, che descrive l'ingresso e l'allontanamento volontario del paziente, Massimiliano Cabizzosu di 47 anni, che, poco prima delle ore 5, è stato ritrovato privo di coscienza nel perimetro dell'ospedale sassarese.

«L'uomo – prosegue – soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in pronto soccorso dove è arrivato in arresto cardio circolatorio in asistolia. Dopo le opportune manovre di rianimazione, i medici della struttura del Santissima Annunziata ne hanno constatato il decesso alle ore 5,07».

L'uomo nei giorni precedenti era già stato visitato dai medici dell'Unità operativa diretta dal Mario Oppes (sei gli accessi nell'ultima settimana) con sintomi ritenuti dai medici della struttura di viale Italia «non preoccupanti».