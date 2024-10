Svolta nel 'giallo' del geometra di Quartu, Giovanni Cogoni, 52 anni, misteriosamente scomparso dopo aver lasciato la sua auto posteggiata a Cagliari. In un post su Fb il legale di famiglia invita tutti a sospendere ricerche e segnalazioni per tutelare la privacy dei parenti e garantire la riservatezza delle indagini e delle ricerche.

La pista seguita dagli inquirenti sembra chiara: scongiurate tutte le ipotesi più drammatiche, prenderebbe sempre più corpo la possibilità che il geometra si sia allontanato volontariamente dalla città.

L'allarme era scattato lo scorso 15 giugno: Cogoni aveva lasciato la sua abitazione, ma non era mai arrivato al posto di lavoro a Sarroch. La sua auto era stata poi ritrovata nel quartiere di San Benedetto, a Cagliari, in via Catalani. Di lui, però, nessuna traccia.

Da quel momento era scattato il tam tam, anche su internet, con migliaia di condivisioni della foto. Ora la svolta: richiesta di stop alla solidarietà e massima attenzione alla privacy.