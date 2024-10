Su richiesta pervenuta alla sala operativa 115, i Vigili del Fuoco del Nucleo Sommozzatori del Comando di Cagliari sono intervenuti in data odierna per le operazioni di ricerca e soccorso di un uomo, avvistato mentre si addentrava in un canale che attraversa le vie della città di Carbonia, ma dopo tempo si sono perse visivamente le tracce.

La persona che ha fatto la segnalazione ha indicato il punto del primo avvistamento nella via Lubiana, l'area dove gli operatori del Nucleo Sommozzatori hanno effettuato le prime ricerche; il corso d'acqua è in piena con un livello oltre la norma a causa delle abbondanti piogge che in queste ore si stanno abbattendo nella zona del Sulcis.

Sul posto è stata inviata anche la squadra di pronto intervento "6A" del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carbonia per supportare da terra il nucleo Sommozzatori. Le ricerche sono ancora in atto, per ora non hanno avuto esito positivo.