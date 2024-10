I carabinieri della Compagnia di Bitti stanno indagando su alcune segnalazioni arrivate da Orune, dove un uomo incappucciato e armato di pistola sarebbe stato visto aggirarsi tra la folla durante i festeggiamenti di Nostra signora del Carmelo, la festa principale del paese.

L'uomo sarebbe poi entrato in un bar del centro, forse per cercare qualcuno e non trovandolo sarebbe uscito subito dopo. Nessuna denuncia sul fatto è arrivata ai militari che cercano di acquisire testimonianze ed eventuali filmati di telecamere presenti sul tragitto segnalato.

Gli inquirenti non escludono nessuna pista, ma ci sono dei dubbi sul fatto che si possa essere trattato di un tentativo di regolamento di conti o di una eventuale rapina. Dubbi supportati dall'anomalia della "spettacolarizzazione" del passaggio al centro del paese dell'uomo armato e travisato, il quale sarebbe passato tra la folla che assisteva ad una manifestazione folk e sarebbe entrato infine in un bar affollato da dove è uscito subito dopo.

Una tecnica non certo consueta per un killer o un rapinatore nel paese barbaricino. Non si esclude che possa essersi trattato di uno scherzo che qualcuno ha voluto fare impugnando un'arma giocatolo.