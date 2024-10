Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Sarroch dove un uomo ha perso la vita mentre effettuava lavori sul tetto della sua casa di campagna in località Is Piccionis.

La vittima è Luigi Massa, di 75 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, stava eseguendo le riparazioni del tetto del casolare quando si è verificato un cedimento e l'anziano è caduto nel vuoto, precipitando a terra e morendo sul colpo.

Il corpo è stato trovato, ormai privo di vita, poco dopo da un parente. Non lo vedevano tornare a casa e sono andati a controllare in campagna. Sono subito arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118, ma per il pensionato non c'era più nulla da fare.