Si è sentito male a bordo della sua auto mentre andava in campagna, si è accostato, fermandosi in una piazzola di sosta, ed è morto. La vittima è un anziano di 70 anni di Cagliari, trovato privo di vita ieri sera lungo statale 131 nell'hinterland del capoluogo.

Secondo quanto si è appreso, l'uomo era uscito di casa in mattinata con la sua Mitsubishi per andare in campagna. Durante il tragitto è stato colpito da un improvviso malore e ha fatto solo in tempo a raggiungere una piazzola di sosta ma non a chiedere aiuto.

E' stato un automobilista di passaggio ad accorgersi del corpo ormai senza vita riverso sul sedile di guida. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno constatato il decesso dell'anziano dovuto a un malore.