È stato calpestato dalla sua mucca, che stava cercando di far partorire. Un uomo di 65 anni, di Nurri, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu. L'incidente è avvenuto ieri sera.

Il 65enne stava facendo partorire la sua mucca, ma l'animale si è innervosito oppure spaventato e, spostandosi improvvisamente, lo ha calpestato. L'uomo è stato subito soccorso e trasportato in ospedale con un'ambulanza del 118.

Il 65enne è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia con fratture alle costole ed una contusione alla milza. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. È in attesa di intervento chirurgico.