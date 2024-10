Un uomo di 61 anni, Giovanni Gungui, è morto questo pomeriggio a Oristano in piazza Eleonora a pochi passi dall'ingresso del Municipio.

La causa della morte deve ancora essere accertata con precisione ma è certo che sia dovuta a cause naturali, probabilmente un infarto. Alle 15:30 alcuni passanti si sono accorti dell'uomo che ha accusato un malore, è caduto ed è deceduto. Hanno chiamato i soccorsi ma per Gungui non c'era più niente da fare. Sul posto oltre al 118 è intervenuta anche la Polizia.

Una ferita sulla fronte ha fatto pensare per qualche momento a un fatto doloso che, però, è stato escluso dagli immediati accertamenti.