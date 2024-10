Il cuore si è fermato mentre era al lavoro e canticchiava sereno. Stefano Miccinilli, sassarese, 56 anni compiuti nel giorno di Pasqua, titolare della ditta Ima, specializzata nella manutenzione degli ascensori, è morto questa sera in un condominio di via Monte Grappa, nel rione Porcellana.

I residenti del palazzo lo hanno trovato accasciato sul pianerottolo del quinto piano, davanti alla porta dell'ascensore su cui stava facendo la manutenzione. Hanno provato a soccorrerlo e hanno chiamato subito il 118. Quando l'équipe medica è arrivata sul posto per l'uomo era ormai troppo tardi. Stefano Miccinilli è morto per un arresto cardiaco.

Agli agenti della Polizia locale, accorsi in via Monte Grappa, i condomini hanno raccontato che fino a pochi istanti prima lo sentivano canticchiare, mentre svolgeva il suo lavoro. Era andato in via Monte Grappa da solo, per effettuare alcune operazioni di manutenzione sulle porte esterne dell'ascensore, ai vari piani.

Niente di pericoloso o particolarmente faticoso, ma per Miccinilli è stato il suo ultimo sforzo.