Un uomo di 52 anni, Pinuccio Ragaglia, originario di Bitti ma da tempo residente a Sassari, è morto dopo essere caduto dal balcone della propria abitazione, in via Principessa Maria.

L'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre ritirava i panni stesi. A niente era servito l'invito della moglie, Lucia Anna Mameli, 44 anni, anche lei di Bitti, medico ematologo, a non andare sul balcone e a riguardarsi, visto che da alcuni giorni stava poco bene per via dell'influenza. Il volo dall'ottavo piano non ha lasciato scampo alla sfortunata vittima dell'incidente.

All'allarme lanciato dalla moglie ha risposto immediatamente il 118, ma l'intervento dei medici non è servito a nulla. Né si attendono novità dall'indagine disposta dalla sostituta procuratrice Cristina Carunchio, i cui esiti hanno sostanzialmente confermato la versione fornita dalla moglie subito dopo l'incidente avvenuto verso l'ora di cena.

Molto conosciuto per il suo impegno politico - è stato consigliere comunale e assessore a Bitti prima di candidarsi a Sassari nella lista civica a sostegno dell'attuale sindaco Nicola Sanna - Pinuccio Ragaglia lascia la moglie e due figlie.