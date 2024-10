È giallo a Bono sulla violenta aggressione di cui è stato vittima alcune sere fa un uomo di 51 anni. Pier Paolo Piriottu, pensionato del luogo, è stato picchiato selvaggiamente la sera del 17 giugno.

Lontano da occhi indiscreti che potessero testimoniare della violenza, alcuni delinquenti lo hanno sfigurato al punto che i carabinieri e le altre persone intervenute per prestargli soccorso hanno impiegato ore per identificare la vittima di un pestaggio che per ora non ha né un colpevole né un movente.

L'uomo è stato ricoverato d'urgenza nell'ospedale "San Francesco" di Nuoro dove tutt'ora è in coma farmacologico. L'aggressione venerdì sera, teatro del pestaggio il vicolo Ichnusa, nel centro storico del più importante paese del Goceano.

Gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, ma le piste più probabili sono quelle della rapina finita male o del raid di un "branco" senza altro obiettivo se non quello di sfogare la propria violenza contro un uomo indifeso.

Una donna che è passata dopo il fatto si è accorta del corpo per terra, in una pozza di sangue, ed ha allertato il 118. L'equipe sanitaria, una volta constata la gravità dell'accaduto, ha fatto intervenire i carabinieri che hanno avviato le indagini.