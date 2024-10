Ha aggredito gli agenti di polizia intervenuti per calmarlo durante una lite in casa. Gli uomini della squadra volante del Commissariato di Quartu Sant'Elena hanno arrestato un 46enne per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.

I poliziotti erano stati chiamati per sedare il litigio e quando sono entrati nell'abitazione sono stati subito aggrediti verbalmente dal 46enne.

L'uomo ha anche afferrato il braccio a uno degli agenti tentando di bloccarlo.

Dagli accertamenti è emerso che nell'ultimo mese l'arrestato si era reso responsabile di maltrattamenti e minacce nei confronti del padre, un uomo di 76 anni, e di altri familiari.