E' stato ucciso con almeno 15 coltellate Piergiorgio Caria, il 42enne trovato cadavere ieri pomeriggio nella sua abitazione alla periferia di Iglesias, in località Funtana Marzu. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, si tratterebbe di un delitto d'impeto, epilogo forse di una lite violenta.

A quanto pare la vittima non si sarebbe nemmeno difesa, sorpresa e aggredita alle spalle mentre si trovava in camera da letto, quindi raggiunta dai fendenti mortali. Non sono stati trovati segni di scasso e l'abitazione è stata trovata in un ordine apparente, gestito da una persona che viveva nel disagio.

Ma quel tipo di confusione, assicurano gli inquirenti, non è comunque riconducibile a una rapina o a una colluttazione. Caria, quindi, conosceva il suo assassino, lui stesso lo avrebbe fatto entrare in casa. E l'omicida, prima di allontanarsi, ha ripulito sommariamente l'abitazione nel tentativo di cancellare ogni possibile traccia del suo passaggio.

Gli investigatori della Squadra mobile di Cagliari, coordinati dal primo dirigente Luca Armeni, hanno effettuato una dettagliata perquisizione della casa in cerca di elementi utili alle indagini. Si lavora, in particolare, per ricostruire le ultime ore di vita del 42enne, si scava nel suo passato, anche nei sui precedenti che lo vedono coinvolto in una serie di furti fino al 2008.

Al momento viene esclusa la pista legata al mondo della droga. Determinante per l'inchiesta sarà l'autopsia già disposta dal magistrato: dovrà accertare l'ora esatta della morte e stabilire la profondità dei colpi inferti, elemento questo che potrà indirizzare le indagini verso un uomo o una donna. Nelle prossime ore gli investigatori sentiranno amici e tutti i parenti della vittima: Piergiorgio Caria aveva 12 fratelli.