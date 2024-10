Sono in corso da ieri sera alle 21, coordinate dalla Capitaneria di porto di Cagliari, le ricerche di un uomo di 42 anni del cagliaritano, in zona Torre Foghe, in comune di Trasnuraghes.

L'uomo, che partecipava ad un raduno di circa 30 camperisti è andato in spiaggia, in compagnia di un amico quando si è tuffato in mare, mosso per il forte maestrale, e non è più riemerso. L'allarme è stato lanciato dallo stesso amico dello scomparso che ha allertato immediatamente i soccorsi.

La Capitaneria ha inviato sul posto due motovedette e pattuglie a terra, coadiuvate dai carabinieri della Compagnia di Ghilarza, Protezione civile, volontari e gli stessi amici camperisti. Nel corso della notte è decollato anche un elicottero Sar dell'Aeronautica Miliare dalla base di Decimomannu, abilitato alle ricerche notturne.

Stamani all'alba sono arrivati anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che stanno scandagliando il fondale prospiciente la costa. Le ricerche proseguono anche con le condizioni del mare in peggioramento.