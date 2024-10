Il presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau, è stato protagonista questa mattina di un provvidenziale intervento d'urgenza grazie al quale, con ogni probabilità, è stata salvata la vita ad un uomo.

Ganau, di professione medico, esponente del Pd ed ex sindaco di Sassari, stava partecipando nella sua città al flash mob organizzato in Piazza d'Italia a sostegno del Sì in vista del referendum sulle trivelle, quando ha effettuato un massaggio cardiaco ad un uomo che ha accusato un malore durante la manifestazione.

Il medico e politico è stato assistito da un vigile del fuoco che è stato ringraziato da Ganau perche "il suo intervento - ha detto - è stato fondamentale per salvare la vita al paziente".