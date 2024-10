Non ha mai accettato la fine della relazione e ha tormentato la sua ex, telefonandole e minacciandola anche via sms, arrivando anche a tentare più volte di entrare in casa della donna forzando la porta d'ingresso.

Arrestato per atti persecutori (stalking) Rosario Dadone, 57 anni, domiciliato a Sinnai a residente a Catania. L'uomo nel 2012 era stato arrestato per aver incendiato l'abitazione della sua ex, una 51enne, tanto che era finito agli arresti domiciliari a Catania. Ieri mattina i carabinieri transitando vicino alla casa dalla donna hanno visto Dadone che tentava di forzare la porta e lo hanno arrestato.

A quanto pare l'uomo era tornato a Sinnai pochi giorni fa e ha iniziato nuovamente a tormentare la ex, che si è subito rivolta ai carabinieri.