Un sassarese, di 42 anni, questa mattina è stato arrestato con l'accusa di resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale.

Insoddisfatto per la prestazione fornita da una prostituta con cui era appena stato, l'ha aggredita, minacciata di morte e ha tentato di portarle via i soldi. Quando lei è riuscita a chiamare aiuto e a far intervenire le Volanti, lui ha continuato a minacciarla anche davanti agli agenti e poi si è scagliato contro di loro.

Non avendo i documenti i poliziotti hanno deciso di accompagnarlo in questura per il riconoscimento, ma al momento di salire sull'auto ha proseguito con il suo atteggiamento violento sferrando calci e pugni contro gli agenti.