Disponibili sul sito www.chiediloaloro.it i quattro video relativi al Centro Caritas raccontano, attraverso la testimonianza di Don Marco, dei volontari e degli ospiti, la realtà del Centro che offre numerosi servizi quali: centro ascolto con 3.000 incontri l’anno, ambulatorio con 50 medici volontari, centro antiusura, dormitorio, mensa con 700 pasti caldi al giorno, due reparti accoglienza per particolari fragilità; tutto ciò è reso possibile grazie anche all’attività di 500 volontari.

Per portare in tavola 224 mila pasti caldi nel solo 2014 il direttore Caritas don Marco Lai con i suoi collaboratori e decine di volontari ha ottimizzato i fondi 8xmille (dal 2009 il sostegno annuo varia tra 40 e 90 mila euro).

“La Caritas diocesana di Cagliari è cresciuta tantissimo in questi ultimi anni – sottolinea Don Marco Lai – La gente va alla ricerca di dignità per cui tanti dei nostri ospiti non sono solo fruitori ma, al contrario, si sono messi al servizio dei fratelli più poveri”.

Oltre alle derrate acquistate l’approvvigionamento della Mensa avviene tramite donazioni e con il recupero delle eccedenze alimentari provenienti da mense aziendali e ospedali di tutta la città. “Quindi redistribuiamo il cibo attraverso 4 canali – spiega il responsabile regionale Caritas per l’emergenza alimentare Andrea Nicolotti - la mensa, dove cuciniamo anche per le case d’accoglienza; la spesa direttamente distribuita alle famiglie in difficoltà; la rete delle Caritas parrocchiali e l’emergenza alluvionati. In una città di 450 mila abitanti come Cagliari, recuperiamo fino a 150 mila tonnellate l’anno. Le richieste sono in continua crescita con la recessione, che ha sconvolto il tessuto economico regionale. Ma con l’aiuto di chi firma nessuno resta solo”.