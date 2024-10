I Vigili del fuoco di Arzachena in azione per due incidenti stradali distinti.

Il primo sulla Sp 52 bis in direzione Baja Sardinia dove, per cause in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate frontalmente. La squadra ha collaborato con i sanitari del 118 al fine di stabilizzare la conducente di una delle auto coinvolte per il trasporto all’ospedale di Olbia.

La stessa squadra di Vigili del fuoco è intervenuta subito dopo sulla Sp 14 in direzione Lugosanto per un tamponamento di due autovetture. Il conducente e il passeggero sono stati trasportati dal personale sanitario all’ospedale di Olbia per accertamenti.

La squadra ha messo in sicurezza l’area dell’incidente. Sulla dinamica i rilievi sono stati effettuati dai Carabinieri. A seguito dei sinistri il traffico veicolare ha subito notevoli rallentamenti.