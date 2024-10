Arriva dalla Sardegna la richiesta alla Commissione Europea di aprire una procedura formale di infrazione contro lo Stato Italiano per ottenerne l'abolizione del numero chiuso nella facoltà di medicina.

L'iniziativa, avviata già qualche tempo fa sul portale Change.org, è stata ora rilanciata degli indipendentisti di Sardigna Natzione Indipendentzia a fronte delle ultime dichiarazioni della ministra Messa che ha confermato che "il numero chiuso rimarrà" rivedendo il test di accesso.

"Nonostante l'evidente disastro nel settore sanità causato anche dalla grave carenza di medici la ministra e il governo italiano continuano a mantenere una misura irrazionale e privativa di diritti fondamentali come quello alla salute e alla cura - spiega Bustianu Cumposti di Sni - Se per l'Italia il numero chiuso in medicina è limitativo, per la Sardegna è disastroso e può portare a un'emergenza sanitaria senza ritorno. Urge mettere in mora lo Stato italiano che è sovrano in matteria di sanità ma deve comunque rispettare alcune regole europee sul diritto alla salute".

La contestata legge 2 agosto 1999, n. 264, che istituisce il numero chiuso, secondo gli indipendentisti sardi violerebbe "l'articolo 152, paragrafo 4 secondo comma, relativo al miglioramento della sanità pubblica, nonché le Raccomandazioni del Consiglio d'Europa del 2/12/2003 relative alla prevenzione delle malattie e delle affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana e a quella del 9 giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria".