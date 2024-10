La denuncia del portavoce regionale di Fdi-An della Sardegna, Salvatore Deidda: ''Addio Generazione Erasmus. La Giunta Regionale ha portato a zero il capitolo di Bilancio relativo alle Università di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi di mobilità studentesca internazionale, attivati sulla base dei programmi comunitari''.

Deidda sostiene che il precedente stanziamento della Regione era di 3 milioni e 200mila euro.

''Questo taglio dei finanziamenti - dice portavoce regionale di Fdi-An della Sardegna - vanificherà il lavoro svolto sino ad oggi dalle due Università, in particolare quella di Sassari, che in questi anni hanno puntato, con risultati notevoli, nell'attrarre in Sardegna centinaia di studenti provenienti da tutta Europa, molti dei quali hanno poi deciso di restare nella nostra Isola o sono tornati più volte in vacanza o per cercare lavoro''.

Lo stop ai finanziamenti, secondo Salvatore Deidda, comporterà un danno non solo alle Associazioni ''ma anche alle città universitarie che vedranno ridotti gli arrivi con un calo inoltre dell'indotto portato da questi progetti''.