Anche quest’anno la Fondazione Agnelli ha aggiornato il portale Eduscopio.it, che valuta la qualità di 7000 licei e istituti tecnici in tutta Italia.

Il criterio utilizzato per stilare la classifica dei migliori istituti è quello della capacità di preparare e orientare gli studenti agli studi universitari. I ricercatori della Fondazione, così, hanno analizzato i dati relativi a circa 1.260 diplomati italiani in tre successivi anni scolastici, dal 2012 al 2015, in riferimento ai voti conseguiti negli esami e ai crediti ottenuti.

La classifica generale vede il Mameli di Lanusei quale miglior liceo classico dell’isola, con un indice Fga del 70.58 seguito dal Dettori di Cagliari con un indice del 69.51 e dal classico di Tortolì.

Il Pacinotti di Cagliari è stato indicato quale miglior liceo scientifico della Sardegna nonché miglior istituto dell’isola: i suoi studenti ottengono i voti più alti al primo anno universitario con una media di 26.64.

A Sassari fra i licei classici svetta il Canopoleno seguito dal liceo Manno di Alghero e dall'Azuni. Lo Spano è in cima alla classifica riservata ai licei scientifici, seguito dal Fermi di Alghero e dal Marconi di Sassari. Tra gli istituti tecnici il migliore è il Roth di Alghero seguito dal Devilla di Sassari.

In Gallura il Dettori di Tempio è il miglior classico, seguito dal Gramsci di Olbia. Il miglior liceo scientifico è il Mossa di Olbia seguito dal Falcone-Borsellino di Arzachena. Per gli istituti tecnici in vetta il Falcone-Borsellino di Palau, seguito dal Deffenu di Olbia.

A Oristano la classifica dei licei classici è dominata dal De Castro di Oristano, la stessa città è sede del miglior scientifico della provincia: il Mariano IV D’Arborea, seguito dal De Castro di Terralba. Il Mossa di Oristano è il miglior istituto tecnico economico della provincia.

In provincia di Nuoro, tra i classici, il Galileo Galilei di Macomer supera l'Asproni di Nuoro. Il migliore scientifico è il Fermi di Nuoro, mentre per gli istituti tecnici la classifica è guidata dal Chironi di Nuoro.