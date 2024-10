Domani, lunedì 18 gennaio 2021, alle 10 sarà inaugurato e reso disponibile on line il percorso multimediale "400: una storia UniCa" che racconta, attraverso contenuti e oggetti digitali, l'intensa vicenda storica dell’Università di Cagliari. La cerimonia si svolgerà nell’Aula magna del Rettorato (via Università 40) e sarà trasmessa integralmente in streaming sul sito e sulle pagine social dell’ateneo

Si tratta di una vera galleria multimediale ospitata all'interno dell'ecosistema digitale del Centro interdipartimentale dell'Ateneo per l'Umanistica digitale (DH UniCa), coordinato dal ricercatore di Storia moderna Giampaolo Salice. Il percorso - costruito in occasione dei 400 anni dell’Ateneo cagliaritano - è parte di un progetto più ampio che mira all'utilizzo della struttura digitale per sviluppare l'integrazione delle scienze umanistiche con le tecnologie informatiche, partendo dal ricco patrimonio culturale e artistico disponibile.

L'iniziativa sarà aperta dal Rettore Maria Del Zompo e proseguirà con gli interventi di Cecilia Tasca, docente di archivistica, Giampaolo Salice, ricercatore di Storia moderna, e Eleonora Todde, ricercatrice di archivistica, tutti afferenti al Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali. L'incontro sarà moderato da Sergio Nuvoli, responsabile della Comunicazione istituzionale, social media management, Ufficio stampa e Redazione web di UniCa.

(Nell'immagine di apertura, il rettore Maria Del Zompo; nel riquadro, il ricercatore Giampaolo Salice)