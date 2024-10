Sono 108 le borse semestrali finanziate dall'Università di Sassari e messe a disposizione dei propri studenti che vogliano compiere un percorso di mobilità internazionale nell'ambito del programma Erasmus Plus.

Il bando prevede l'assegnazione di finanziamenti per lo svolgimento di un periodo di studio all'estero in una delle numerose Università europee con cui l'ateneo ha stipulato accordi di mobilità studentesca per un periodo minimo di tre mesi e un massimo di sei mesi.

Il bando è rivolto agli iscritti ai corsi di laurea, ai master, ai dottorati e alle scuole di specializzazione dei dipartimenti.

La mobilità studentesca internazionale è uno dei punti di forza dell'Università di Sassari, che negli ultimi anni ha investito con decisione su sostegno a questo genere di esperienza formativa per gli studenti e gli specializzandi.

Per l'ateneo, trascorrere un periodo di studio in un altro Paese, conoscere un diverso sistema universitario, migliorare le proprie competenze linguistiche e confrontarsi con una nuova cultura sono elementi che, anche sulla scorta di studi condotti a livello internazionale, vengono sollecitati come fattori determinanti per l'inserimento lavorativo e il miglioramento delle prospettive occupazionali.