Auguri e polemiche. Giovedì 27 aprile l’affascinante modella sassarese Manuela Galistu, fidanzata del capitano della Dinamo Basket Brian Sacchetti, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari. Un traguardo atteso ed importante, condiviso con tanti compagni di corso e colleghi che hanno discusso la tesi assieme a lei nelle fastose aule dell’Università Centrale.

Dopo la proclamazione, la laurea della Galistu è stata celebrata sulla pagina Facebook dell’ateneo sassarese con una foto accompagnata dalla seguente didascalia.

“Auguri alla neodottoressa Manuela Galistu, che oggi nell’Aula Magna dell’Università di Sassari ha discusso la tesi di laurea in giurisprudenza accompagnata dal campione della Dinamo Sassari Brian Sacchetti!”.

Un post che fin da subito ha scatenato le polemiche e le proteste dei tanti che hanno trovato ingiusto dare risalto ad una sola fra le tante lauree celebrate nella sessione primaverile. “Cosa non si fa per la pubblicità”, ha commentato qualcuno. “Un minuto di silenzio per gli sfigati accompagnati dai propri genitori piuttosto che da un campione di basket” ironizza un altro. E ancora il commento seccato di una ragazza: “Menomale che alle proclamazioni siete i primi ad avvisare i presenti in aula di fare un unico applauso per tutti i candidati, per evitare disparità… poi ve ne uscite con queste fesserie! Complimenti per la coerenza!”.

Una situazione spiacevole davanti alla quale agli amministratori della pagina dell’Università di Sassari non è rimasto che cancellare il post, una soluzione piuttosto maldestra che ha suscitato ancora di più l’ilarità degli studenti.