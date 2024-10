La situazione si fa sempre più insostenibile nei locali del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università di Sassari. Gli studenti, infatti, da diverso tempo e in maniera sempre più incalzante lamentano l’inadeguatezza degli spazi a disposizione.

Battista Mameli, membro del Senato accademico dal 2014 con la lista UniSS in Progress, spiega come “quello di Economia è il Dipartimento col maggior numero di immatricolazioni fra quelli dell’ateneo turritano. Nonostante questo il nostro è anche il dipartimento con meno spazi, le aule non bastano o non hanno la capienza sufficiente a contenere il gran numero di studenti che prendono parte quotidianamente alle lezioni così che in tanti, puntualmente, rimangono in piedi o sono costretti a ritagliarsi uno spazio improbabile fra i banchi”.

“Noi rappresentanti ci stiamo muovendo per risolvere questa situazione di assoluto disagio” conclude Mameli “chiediamo pertanto che l’amministrazione velocizzi le operazioni di adeguamento. Gli studenti di Economia pagano le tasse come quelli degli altri Dipartimenti e hanno diritto ad usufruire di spazi adeguati e proporzionati alle proprie necessità”.