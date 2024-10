Per il nuovo anno accademico tornano le lezioni in presenza all'Università di Sassari. Nell'aula magna dell'Ateneo oggi il rettore Gavino Mariotti, con il prorettore vicario Andrea Piana, e il prorettore alla Didattica, Eraldo Sanna Passino, ha presentato l'offerta formativa 2021-2022: 59 corsi di laurea, 31 triennali, 23 magistrali, 6 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 8 corsi internazionali di cui 3 interamente in lingua inglese.

E ha annunciato che dopo l'anno di didattica a distanza causa pandemia, studenti e professori torneranno a popolare le aule e i laboratori dell'università. "Questo rientro è possibile grazie al miglioramento del quadro epidemiologico e alle misure adottate dall'Ateneo per contrastare la diffusione del virus, quali ad esempio la campagna vaccinale condotta in collaborazione con Aou, rivolta al personale e a oltre 8.000 studenti e studentesse dell'Ateneo. A ottobre le lezioni ripartiranno quindi in presenza, con la possibilità di un collegamento da remoto attraverso gli strumenti informatici ormai noti".

Quest’anno verranno riattivati i Corsi di Laurea Triennale in Logopedia e Fisioterapia entrambi abilitanti alla professione. Non si tratta in realtà di nuovi corsi, infatti erano già presenti nell’Offerta Formativa dell’Ateneo in precedenti di accademici.

Nell'anno accademico 2021/22 troverà inoltre la sua prima applicazione il nuovo “Regolamento sulla doppia carriera Studente-Atleta”, che ha l’obiettivo di tutelare il diritto allo studio degli studenti che praticano attività sportiva agonistica. L’obiettivo del progetto è quello di sostenere, conciliare lo studio e lo sport a livello agonistico e garantire allo “Studente-Atleta” un percorso formativo di qualità che possa assicurare allo studente un futuro professionale al termine della carriera sportiva agonistica.

Per quanto riguarda i numeri sulle immatricolazioni, è stato evidenziato che nel 2020-2021, per il terzo anno di fila, è stata superata la soglia delle 4mila matricole: sono state 4394, con un incremento del 5,2%, per un totale di studenti iscritti pari a 13.865.