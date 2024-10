Sarà una tavola rotonda a concludere il percorso-concorso “Il bello e la sfida di essere donna”, promosso dall’Università di Cagliari per la creazione e diffusione da parte degli studenti di video ed elaborati giornalistici sul rispetto e la valorizzazione della figura femminile.

L’appuntamento è fissato per domani, martedì 27 novembre alle 16 nell’Aula magna del Rettorato: con la prof.ssa Maria Del Zompo, Rettore dell’Ateneo, discuteranno sul tema dell’iniziativa Adriana Cammi, prima donna in Italia a dirigere un Reparto mobile della Polizia di Stato, Anna Cau, Procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, Anna Gardu, artista dolciaria di Oliena, e Anna Piras, caporedattrice TgR della RAI della Sardegna. Modererà l’incontro il Prorettore vicario Francesco Mola.

Al percorso-concorso stanno partecipando più di 150 studenti, che dopo aver seguito i seminari tematici e gli incontri tecnici, si cimenteranno nella realizzazione di un video o un elaborato in stile giornalistico sul tema ”Il bello e la sfida di essere donna”. I migliori video ed elaborati saranno premiati con premi in denaro (mille euro al primo classificato, 500 al secondo attribuiti dalla giuria tecnica, 700 al primo e 300 al secondo nel contest su facebook). Ai partecipanti saranno attribuiti anche Crediti Formativi Universitari (CFU) secondo i criteri indicati nel bando.