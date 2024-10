Sono 77 i corsi di studio: 37 di laurea triennale, 34 di laurea magistrale più sei a ciclo unico.

Inoltre un corso online e quattro in modalità doppia (a distanza ed in presenza): Beni culturali e spettacolo, Ingegneria elettrica ed elettronica, Amministrazione e organizzazione, Economia e gestione aziendale.

Non solo: la formazione comprende anche un'articolata offerta post lauream, con 15 dottorati di ricerca, 44 scuole di specializzazione, 15 master. Sono alcuni dei dati dell'offerta formativa del nuovo anno accademico dell'Università di Cagliari. Iscrizioni dall'11 luglio e c'è tempo sino al 26 agosto.

Per presentarsi l'Ateneo ha deciso di dedicare anche una Giornata no stop, "Unicacomunica", dedicata a studenti e famiglie. L'appuntamento è fissato per giovedì prossimo, 30 giugno: previste presentazioni, mostre e la premiazione dei migliori laureati. Si terrà anche un concerto finale con ragazzi e docenti sul palco del parcheggio del Rettorato.

Per la prima volta ci sarà anche la proclamazione pubblica dei dottori di ricerca. "L'Università - ha sottolineato il rettore Maria Del Zompo - vuole essere sempre accanto alle famiglie e agli studenti".

Inizierà presto anche la scuola estiva di Medicina riservata a 200 neodiplomati che hanno intenzione di partecipare ai test per l'ingresso nella facoltà. L'ateneo si presenta al nuovo anno con 16 Dipartimenti e sei Facoltà: attualmente ha 26mila iscritti. Presenti anche nel 2016-2017 servizi a sostegno degli studenti: alle misure attivate come la tessera baby e le stanze attrezzate per i genitori, si affiancano da anni servizi per l'inclusione e l'apprendimento.

L'Ateneo si conferma social: la pagina Facebook ha superato i 15mila like, Twitter ha più di 5mila follower mentre il profilo Instagram ha quasi mille utenti.

In crescita anche i numeri del canale YouTube. Il rettore ha sottolineato inoltre i successi del Contamination lab: è stato selezionato dal Mise per rappresentare l'Italia allo European enterprise promotion Awards 2016 come miglior progetto di promozione imprenditoriale. "Importante - ha suggerito Del Zompo - seguire le proprie inclinazioni".