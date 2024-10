Un'offerta formativa sostanzialmente invariata (78 corsi di laurea) con tre nuove lauree triennali in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Tecniche di laboratorio biomedico, Beni culturali e spettacolo, e due lauree magistrali in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione ed in Filosofia e teorie della comunicazione.

Mentre sono tre i corsi impartiti in modalità e-learning (a Scienze della comunicazione e a Economia e gestione aziendale si aggiunge Filosofia e teorie della comunicazione), previste oltre 800 borse Erasmus, così l'Università di Cagliari è pronta ad affrontare l'anno accademico 2014-2015.

Le tasse restano ferme ai livelli più bassi in Italia e dall'intesa con l'Ersu e la Fondazione Banco di Sardegna arriva un milione di euro per gli studenti "idonei non beneficiari" di borse di studio.

Per iscriversi ai test d'accesso ai corsi di laurea dell'Atene c'è tempo fino al 26 agosto, inoltre per le prove è possibile esercitarsi on-line. Sono disponibili 33 corsi di recupero dei debiti formativi impartiti in modalità e-learning.

"L'Università cagliaritana punta a rafforzare la preparazione degli studenti - ha spiegato il rettore Giovanni Melis -. Il nostro Ateneo si caratterizza anche per l'apertura internazionale, con oltre 400 accordi con università straniere, scambi Erasmus e tirocini di lavoro all'estero".

Riguardo alle borse di studio l'Ateneo conferma l'esonero dal pagamento delle tasse per i diplomati con il massimo dei voti, per i figli di disoccupati, iscritti alle liste di mobilità, cassintegrati.

Il presidente dell'Ersu, Antonio Funedda, ha sostenuto che "alcuni segnali provenienti dall'assessore regionale della Pubblica Istruzione ci incoraggiano a sperare che anche i fondi regionali possano essere incrementati, garantendo quindi un'estensione della platea degli studenti beneficiari".

Confermate anche le borse di mille euro per i laureati in corso e i premi di ulteriori mille euro per i migliori laureati di ogni facoltà, e il rimborso del 10% delle tasse per coloro che conseguono almeno 50 crediti formativi nell'anno solare.