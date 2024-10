Si è svolta giovedì la prima riunione del Senato Accademico nella nuova composizione che risulta dopo le recenti consultazioni elettorali. A norma dell’art. 12 dello Statuto dell’Ateneo di Cagliari, si tratta dell’organo di indirizzo propositivo e consultivo in materia di didattica, di ricerca, di servizi agli studenti e al territorio.

"Sono molto contento che l’Università di Cagliari abbia il Senato e il Consiglio di Amministrazione costituiti per il prossimo triennio – è il commento del Rettore Francesco Mola - Un Senato autorevole e qualificato in tutte le sue componenti, che insieme all'amministrazione dovrà gestire nell'immediato la ripartenza e il ritorno alla ricchezza delle attività in presenza dopo la fase acuta della pandemia prestando attenzione all'evolversi della situazione ed essere pronti a ricalibrare gli interventi”.

Il nuovo Senato accademico è composto – oltre che dal rettore Francesco Mola, dal Prorettore Gianni Fenu e dal Direttore Generale Aldo Urru – dai direttori e dalle direttrici di Dipartimento: Antonio Baldi (Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali), Rinaldo Brau (Scienze economiche e aziendali), Pietro Giorgio Calò (Scienze chirurgiche), Cristiano Cicero (Giurisprudenza), Antonio Luca Funedda (Scienze chimiche e geologiche), Giorgio La Nasa (Scienze mediche e sanità pubblica), Loredana Lucarelli (Pedagogia, psicologia, filosofia), Giorgio Massacci (Ingegneria civile, ambientale e architettura), Stefano Montaldo (Matematica e informatica), Carlo Muscas (Ingegneria elettrica ed elettronica), Mariano Porcu (Scienze politiche e sociali), Ignazio Efisio Putzu (Lettere, Lingue e Beni Culturali), Iole Tomassini Barbarossa (Scienze biomediche), Enzo Tramontano (Scienze della vita e dell’ambiente), Gianluca Usai (Fisica), dai docenti rappresentanti di Macro Area, Giulia Manca (Macro Area 1), Clelia Madeddu (Macro Area 2), Federica Falchi (Macro Area 3), dalle rappresentanti del personale tecnico amministrativo Orsola Macis e Giuseppina Onnis, e dai rappresentanti degli studenti Federico Sias (Presidente del Consiglio degli Studenti), Elena Fontanarosa, Giacomo Emanuele Pisano e Sara Usai.

“Il Senato appena riunito – prosegue il Magnifico - ha accolto la mia proposta circa la composizione del Cda che è stato in gran parte riconfermato, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto nel precedente mandato, con l'inserimento del professor Ernesto D'Aloja, dell'imprenditrice Rosi Sgaravatti e del dottor Maurizio Loi in rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. A tal proposito ho voluto rispettare l'indicazione emersa dalla consultazione interna al personale. I nuovi e le nuove componenti hanno curricula che mostrano una forte esperienza gestionale e professionale, oltre che un grande senso di appartenenza, ingrediente indispensabile per essere parte attiva della crescita dell'Ateneo”.

Il Cda che affiancherà il Rettore Francesco Mola nei prossimi tre anni per attuare l’indirizzo strategico dell’Ateneo sarà quindi composto da Ernesto D’Aloja, Riccardo De Lisa, Guido Mula e Cecilia Tasca (rappresentanti interni), Alessandra Argiolas e Rosi Zuliani Sgaravatti (rappresentanti esterni) e dal rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario Maurizio Loi.

“Un ringraziamento va alle colleghe e ai colleghi uscenti, sia del Senato sia del Cda – conclude il Rettore - che in questo triennio hanno lavorato vedendosi cadere addosso una situazione così pesante come quella dettata dall'emergenza COVID. Ora rimbocchiamoci le maniche e avanti con il lavoro che ci attende".