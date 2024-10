Un certificato di laurea, sia cartaceo che digitale, è facilmente falsificabile o alterabile. Ma grazie alla tecnologia blockchain gli studenti potranno garantire l’autenticità e l’integrità dei loro certificati digitali.

L’Università di Cagliari, è il primo in Italia ad utilizzare la nuova tecnologia che assicura la validità e l’integrità di documenti e certificati di laurea europei. Si comincia venerdì 20 luglio dalle lauree in informatica, poi il sistema sarà esteso a tutto l’ateneo. Il rettore Maria Del Zompo: “i nostri studenti sono i primi a poter garantire l’autenticità e l’integrità dei loro certificati digitali ai potenziali datori di lavoro in tutto il mondo, in modo semplice e gratuito”

La soluzione adottata dall’ateneo cagliaritano è legata alla blockchain di Ethereum, si tratta della seconda criptovaluta per valore dopo Bitcoin, utilizzata invece in altre Università americane, nata proprio per facilitare le applicazioni complesse di questo tipo. Più moderna e adatta allo scopo rispetto a Bitcoin, si pone all’avanguardia del settore grazie alle sue peculiarità: prevede una singola registrazione per sessione di laurea, con risparmio di costi e di complessità; non prevede alcuna dotazione o interfacciamento specifici per essere mantenuta da parte del laureato: solo la disponibilità del file col certificato di laurea; chiunque può verificare l'autenticità del certificato: basta la disponibilità del file e un accesso a Internet, seguendo le semplici istruzioni fornite nel sito web dell’Università.

Ad ogni sessione di laurea, dopo la generazione dei certificati in formato europeo standard, le “firme” informatiche di tali certificati saranno registrate dall’Università sulla blockchain di Ethereum. Se la “firma” informatica del documento posseduto coincide con quella registrata, è garantita l'integrità del documento.

Il servizio sarà progressivamente esteso a tutti i corsi di laurea. In questo modo, l’Università di Cagliari si porrà all’avanguardia mondiale nell’uso della blockchain per dare servizi agli studenti. Sia il voto, sia i titoli accademici, sono ritenuti di cruciale importanza nella società contemporanea, pertanto è fondamentale che non vengano manipolati per nessuna ragione.