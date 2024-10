Uno sportello dell'ateneo riservato alla comunità Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali e transgender): a disposizione psicologi, medici e avvocati per un servizio di consulenza sia diretto sia telefonico.

"Vale sempre lo stesso principio - ha detto la rettrice dell'Università di Cagliari, Maria Del Zompo - sia per quanto sta accadendo in Francia e sia per iniziative come l'apertura di questo sportello: tolleranza e rispetto delle diversità sono fondamentali".

Lo sportello sarà aperto a Cagliari ogni martedì, dalle 9.30 alle 13, al secondo piano della sede dell'Ersu.