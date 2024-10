E' stato pubblicato nei giorni scorsi il primo avviso di selezione per i soggiorni di studio all'estero con il programma Erasmus+. 1717 i posti messi a bando, di cui 800 con borsa di mobilità finanziate dall'Unione Europea, dal Ministero dell’Università e dalla Regione Sardegna, da assegnare a studentesse e studenti meritevoli. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 23 aprile alle 14. L'iniziativa è coordinata dal Prorettore all'Internazionalizzazione Alessandra Carucci e dal Settore Mobilità studentesca dell'Ateneo.

I soggiorni sono destinati a tutti gli studenti e le studentesse regolarmente iscritti ai corsi di Studio di 1° e 2° ciclo e ai corsi a ciclo unico dell’Università di Cagliari. Il periodo di studio nelle università europee potrà svolgersi dal 1 settembre 2021 al 30 settembre 2022, per sostenere esami, per la preparazione della tesi e per la mobilità combinata di studio e tirocinio. Il soggiorno dovrà avere un periodo di tempo compreso tra i 3 ed i 12 mesi.

Le domande di candidatura dovranno essere compilate online (seguendo le indicazioni fornite dalle schede degli accordi per la mobilità dei corsi di studio e dalla Guida alla compilazione della domanda di candidatura Erasmus+ 2021/2022), a partire da mercoledì 24 marzo fino alle ore 14 di venerdì 23 aprile, collegandosi al sito dell’Università www.unica.it, cliccando nella sezione servizi online – servizi online agli studenti, oppure digitando direttamente l’indirizzo web https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do. Per ogni informazione ci si può rivolgere all’ufficio Settore Mobilità Studentesca/Ufficio Erasmus (ISMOKA) e agli sportelli Mobilità Internazionale delle facoltà.