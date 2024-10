Sono numerosi gli iscritti al test d'accesso al corso di laurea triennale in Scienze delle attività motorie e sportive, in programma domani, 19 settembre alle ore 11, alla Cittadella universitaria di Monserrato: 569 candidati per 80 posti disponibili per studenti italiani, quattro per stranieri e due riservati a studenti cinesi.

Si tratta di un'area disciplinare in crescita, dalle interessanti prospettive professionali, in un contesto in cui l'attività motoria è riconosciuta efficace nella prevenzione e nella riduzione di patologie causate dalla sedentarietà.

Gli aspiranti esperti in Scienze motorie dovranno presentarsi alla sede di svolgimento della prova 90 minuti prima dell'inizio (quindi alle 9:30), e avranno 100 minuti per risolvere 60 quiz di logica, biologia, fisica e chimica.

La graduatoria dei partecipanti alla selezione sarà pubblicata il 28 settembre nell'area personale dei servizi online per gli studenti.