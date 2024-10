Si svolgeranno il 15 e il 22 dicembre le elezioni per il rinnovo della carica di Rettore dell'Università degli Studi di Cagliari, che rimarrà in carica dal 2021 al 2027. Le date sono state ufficializzate questa mattina durante la riunione del Consiglio di Amministrazione, che - insieme alla Rettrice in carica, Maria Del Zompo, e al Senato accademico, riunito venerdì scorso - hanno preso atto della comunicazione firmata dal decano dell'Ateneo, Giacomo Diaz.

Quest'ultimo, in una nota, ha comunicato che nel provvedimento di indizione, così come disciplinato dall'apposito Regolamento, sarà indicata come data della prima votazione il 15 dicembre e, come data dell'eventuale ballottaggio, il 22 dicembre 2020.

"Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica - precisa infine il decano - con l'esercizio di voto da remoto con proprio pc, tablet o smartphone".

Nei giorni scorsi era stata ufficializzata la data per il rinnovo di tutte le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali dell'Ateneo e nel Consiglio di amministrazione dell'Ersu di Cagliari, fissata per il 4 e 5 novembre. Il 22 ottobre, infine, si svolgeranno le votazioni per l'elezione del rappresentante dei docenti dell'Ateneo nel Cda dell'Ente.