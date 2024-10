Ateneika, la gara sportiva che vede coinvolti gli studenti delle facoltà universitarie di Cagliari, giunge alla sua nona edizione, impegnerà per 11 giorni i giovani in attività sportive, ma anche lunghi dopo-partita e un programma con ospiti e concerti che andranno avanti fino a tarda notte.

Gli appuntamenti partiranno da giovedì 1° giugno alle 19.30 con la cerimonia di apertura e termineranno domenica 11. "Lo sport non è mai disgiunto dalla cultura. Nel decennale mi piace ricordare che l'ateneo è attento a questo settore: sta intervenendo anche per riqualificare gli impianti universitari", ha dichiarato in conferenza stampa ì il prorettore Gianni Fenu.

Si sfideranno sui campi del Cus quindici sport, 1.500 atleti, 1.000 partite, per duemila ore di gara e con la partecipazione di centocinquanta volontari.

L'area sarà completamente a disposizione degli studenti per incontrarsi, conoscersi e scambiare esperienze.

Tra gli ospiti saranno presenti anche Meg e Lo Stato sociale.

In questa edizione verrà dato spazio ad atletica, badminton, basket 3 vs 3, calcio a 5, calcio balilla, calcio tennis, dodgeball, E-sport - Fifa 23, scacchi, scherma, tennis, tennistavolo, touchtennis, volley.

Da martedì 6 a giovedì 8, sui campi del Cus si terrano i tornei sportivi per festeggiare i 100 anni del liceo scientifico statale Antonio Pacinotti di Cagliari.