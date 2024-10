“L'amministrazione comunale, e tutta la comunità di Torralba, è profondamente scossa a seguito del violento atto compiuto ai danni del nostro concittadino, Leonardo Falchi. Questi, purtroppo sono atti deprecabili e assolutamente da condannare: i nostri pastori non sono questi, i nostri pastori sono onesti lavoratori che rivendicano i loro diritti in modo pacifico, rispettando soprattutto il lavoro di tutti. Siamo vicini a Leonardo ed a tutta la sua famiglia, a breve ci muoveremo per organizzare una raccolta fondi al fine di aiutare Leonardo a continuare il suo lavoro, attraverso l'acquisto di un nuovo mezzo.”

È questo il contenuto di un post pubblicato il 26 febbraio sulla pagina Facebook del Comune di Torralba. Un gesto di solidarietà verso il loro concittadino che ora si tramuta in fatti concreti. Infatti, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vincenzo Dore ha comunicato di aver attivato un conto corrente bancario per raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo camion.

Queste le coordinate: Iban: IT50D0335901600100000165061 Comitato Comune di Torralba uniti per Leonardo. Piazza Monsignor Pola n. 5 07048 Torralba.