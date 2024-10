"Arcu 'e Chelu", Arcobaleno, è il titolo del Cd nato da un'idea del cantautore milanese Eugenio Finardi i cui proventi saranno devoluti in beneficenza per alcune scuole di Olbia.

Trettatrè artisti e gruppi italiani hanno accolto la proposta di Finardi e hanno dato vita a una compilation composta da 29 brani che uscirà il prossimo 17 dicembre.

Con orgoglio, a presentare il cd in questione è lo stesso Finardi che su Facebook scrive:

"Carissimi,

finalmente posso darvi l'annuncio ufficiale che la mia "piccola idea" è diventata una bellissima realtà e darvi la lista definitiva degli artisti e dei brani che comporranno ARCU 'E CHELU il doppio CD che uscirà anche in digitale il 17 Dicembre per raccogliere fondi a favore della Croce Bianca di Olbia che li devolverà alle scuole materne e primarie di Santa Maria e Putzolu, che versano in situazione di forte disagio, con l’intenzione di ripristinare la situazione con la sostituzione del materiale didattico e delle attrezzature per il normale svolgimento dell'attività. Un obbiettivo semplice e realistico, senza pastoie burocratiche e lungaggini, che potrà portare in breve tempo un aiuto tangibile e concreto per il ritorno alla normalità dei bambini della nostra amata #Sardegna.



È stato uno sforzo durissimo, non solo mio ma di una squadra di persone che voglio ringraziare personalmente e senza le quali #ARCU_E_CHELU non sarebbe mai riuscito ad uscire in tempo per Natale e, si spera, diventare un bel regalo da mettere sotto l'albero. In primis Silvia Magoni, donna di grandissime doti pratiche e organizzative, che si è spesa oltre ogni limite, così come hanno fatto Stefania Giuffré e Andrea Pintaldi, per coordinare tutti i piccoli ma vitali dettagli di un progetto complesso. Patrizia Convertino e Benedetta Bartolucci che hanno concepito e realizzato la grafica della copertina, Jonathan Giustini che curerà la comunicazione tradizionale e Wacky Weapon per quella sui social media (stiamo realizzando una pagina dedicata su Facebook che vi prego di visitare e condividere). Un ringraziamento particolare va anche a Ivan Storti, Monica Barbieri, Roberta Giucastro e Gabriele Minelli della Universal che si sono spesi con gioia.

Ovviamente la mia eterna gratitudine va agli Artisti che hanno donato le loro opere ma anche ai loro staff che si sono accollati l'onere dei dettagli e alle loro etichette che hanno concesso i brani in licenza. Voglio anche ringraziare quelli che hanno offerto la loro arte ma l'hanno saputo tardi, quando ormai il materiale era già partito per la stampa, tra tutti i Litfiba, i Subsonica, Cristiano De André, Saturnino, Silvia Salemi e tanti giovani Artisti, specialmente sardi, che mi hanno scritto su questa pagina e i cui messaggi non sono riuscito a leggere in tempo per un problema al mio computer. Con essi mi scuso come con tutti coloro che avrebbero voluto partecipare ma per un motivo o l'altro non ci sono. Abbiamo fatto tutto estremamente di corsa, ed è un vero miracolo esserci riusciti!

Ma più di tutti voglio ringraziare gli uomini e le donne di buona volontà che sono andati a spalare il fango ed aiutare nei fatti coloro che questo disastro ha così duramente colpito.

Infine vorrei dedicare questo Album a Pasqualino Contu di Orosei, che dopo avere tanto lottato non ha più trovato la forza. Alla sua famiglia va il mio più sincero e affettuoso abbraccio."



Eugenio Finardi.