Lui ha 48 anni, è un maestro della pasticceria, dell’arte sublime del cioccolato, ha una bella azienda e tante persone che lavorano e collaborano con lui: famoso anche in Tv, ma “Nella notte tra il 20 e il 21 giugno delle mani scellerate hanno distrutto il sogno di Gianluca Aresu e sua moglie Milena Pes”.



E il tam tam sul web per aiutare Gianluca e Milena a risollevarsi non s’è fatto attendere: l'incendio provocato sicuramente con dolo ha distrutto la loro azienda. Il mondo della pasticceria, della panificazione, della gelateria, della cioccolateria e della cucina si mobilita per dare il proprio contributo a un professionista indiscusso e a un uomo che ha sempre aiutato tutti.

Il fondo verrà utilizzato per permettere a Gianluca di lavorare mentre la giustizia farà il suo corso. “Partecipate numerosi, condividete, date il vostro anche piccolo supporto perché la giustizia ha tempi lunghi – è scritto sulla piattaforma web gofundme - ma la solidarietà corre veloce”.

Il post che ha commosso tutti

"Io e Milena siamo senza parole. Chiediamo scusa ai nostri clienti che nei prossimi giorni non potremo servire, a quelli che avevano le torte pronte per una festa speciale, ai nostri allievi, con una promessa: ci rimetteremo in piedi presto, anche se ora non è facile pensare al futuro. Grazie per i numerosi messaggi di solidarietà e affetto. Vi sentiamo vicini". Questo è il post del pasticcere 48enne rivolto alle persone, amici, clienti e conoscenti che gli hanno letteralmente inondato la bacheca Fb di messaggi di conforto.



Ecco come poter aderire all’iniziativa di solidarietà: https://www.gofundme.com/f/uniti-per-aresu