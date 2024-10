Continua al liceo delle Scienze Umane e Musicale "Sebastiano Satta" di Nuoro il progetto "United in Music”, partenariato strategico KA2 ERASMUS+ fra scuole, finanziato dall’Unione Europea, che prevede una cooperazione biennale con la Lituania (Varenos "Azuolo" gimnazija - Varena), la Romania (Liceul cu Program Sportiv - Alba Iulia) e la Francia (College Nat Maxence Van Der Meersch – Bondues).

Il progetto, avviato nel settembre 2015, è finalizzato alla riscoperta della musica folk dei quattro paesi coinvolti e si svolge in orario curricolare ed extracurricolare.

All'interno del stesso progetto sono previste attività di ricerca sulla musica folk, performance musicali e canore, manutenzione e gestione di un sito web, utilizzo degli strumenti della comunicazione digitale, creazioni di prodotti multimediali, utilizzo di software musicali, uso intensivo della lingua inglese (che è la lingua veicolare dell’iniziativa).

I lavori delle singole scuole sono condivisi tramite il sito web dedicato al progetto http://unitedinmusic.eu, il social network scolastico eTwinning e durante i meeting internazionali.

Il primo incontro internazionale si è svolto in Francia, nella cittadina di Mouvaux, coronato da un concerto in cui i sardi si sono distinti per la ricchezza del patrimonio musicale tradizionale e la grande qualità della performance musicale.

Il liceo "Sebastiano Satta" di Nuoro ha ospitato gli alunni e i docenti degli istituti partner nel mese di Novembre 2016. Gli alunni stranieri sono stati accolti dalle famiglie degli studenti. Nella settimana di incontro internazionale, gli studenti delle quattro scuole hanno svolto le prove per il concerto italiano, imparato a utilizzare software di scrittura musicale e visitato il territorio di Nuoro. A conclusione dei lavori si è tenuto un concerto (gentilmente ospitato presso l'Auditoriom del Liceo Ciusa di Nuoro) durante il quale gli alunni dei quattro paesi coinvolti si sono esibiti nell'esecuzione dei brani della loro tradizione folkloristica. I ragazzi italiani hanno eseguito "Procurade e moderare" (cantato a tenore), "Nanneddu meu", "Dormi vida e coro" e "Non potho reposare", cantato assieme anche ai partner delle scuole estere. L'esibizione si è conclusa con balli della tradizione sarda.

Il progetto si concluderà nella prima settimana di aprile a Varena in Lituania con un concerto finale durante il quale le quattro scolaresche/delegazioni eseguiranno per ciascun paese partecipante quattro brani tradizionali folk e un brano folk riarrangiato dai docenti e studenti delle rispettive scuole.

Il brano sardo scelto riproposto in chiave moderna sarà "Nanneddu meu".