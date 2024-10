Domani, giovedì 4 ottobre, alle ore 16, presso la sala convegni del Museo Archeologico di Teti (via Roma) si terrà, dopo quello di Ottana, il secondo degli 8 incontri dedicati all’analisi dei fabbisogni, all’analisi economico – imprenditoriale e alla definizione delle potenzialità del territorio e delle imprese locali in vista del bando regionale da 4 milioni di euro dedicato allo sviluppo e al rilancio degli investimenti delle piccole e medie imprese dell’area vasta, su cui interviene l’Unità per Ottana.

L’obiettivo dell’azione, attuata dalla Camera di Commercio di Nuoro nell’ambito del Progetto Enterprise Oriented 2018-2020, è attivare tutte le iniziative necessarie a garantire il coinvolgimento degli attori e delle imprese del territorio, attraverso puntuali strumenti e tecniche di partecipazione e facilitazione, in modo da orientare l’avviso pubblico, che sarà pubblicato dalla Regione Sardegna, sulle reali esigenze espresse dal territorio, mettendo così le aziende locali in condizione di candidarsi con successo all’assegnazione dei fondi regionali.

L’attività di animazione territoriale, che avviene nel quadro della perimetrazione territoriale dell’Unità per Ottana, coinvolgerà i portatori di interesse nei comuni di Austis, Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Gavoi, Lei, Lodine, Macomer, Mamoiada, Noragugume, Ollolai, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana, Ovodda, Sarule, Silanus, Sindia, Teti e Tiana.

Il calendario degli incontri

4 ottobre – TETI

9 ottobre – ORANI

16 ottobre – MACOMER

18 ottobre – GAVOI

23 ottobre – MAMOIADA

25 ottobre – BOLOTANA

30 ottobre - OVODDA