Orosei è una delle perle più pregiate dell’isola dei sardi.

Paesaggi incantevoli, un mare unico che si affaccia sul Golfo dal quale albe e tramonti pieni di luce e colori, disegnano scenari di inequivocabile bellezza.

Questo centro della Baronia da alcuni giorni onora il patrono, San Giacomo, che oggi segna la sua ricorrenza in calendario.

Sono i giovani del 1988 ad aver movimentato il programma dei festeggiamenti con una serie di eventi che hanno fatto il pieno di entusiasmo con migliaia di persone che hanno affollato gli spazi in cui si sono esibiti Gabry Ponte, i Rock Tales e Maria Luisa Congiu e che oggi ospiteranno uno dei momenti più attesi: Isola in Festa, il nuovo spettacolo dell’estate presentato da Giuliano Marongiu e trasmesso in diretta da Sardegna Live.

Uno show ricco e vario che passa in rassegna le canzoni più amate da ‘Ballende cantende’ a ‘Non potho reposare’, alternando lo spettacolo leggero con le espressioni più belle della tradizione oroseina e non solo.

Alle 22 saliranno sul palco i Gruppo Folk e Mini Folk Santa Rughe, Santa Maria ‘e mare e Santu Jacu di Orosei, il Tenore Su Remediu di Orosei, i Gruppi Folk di Monti e Abbasanta, Roberto Tangianu, Incantos, le cantanti Laura Spano e Lucia Budroni, i musicisti Peppino Bande, Gianbattista Longu, Gianpaolo Piredda, Gian Giacomo Rosu, Patrizio e Angelo Mura, Dino Tani, Francesco Chessa, Pierpaolo Piredda, Mattia Marras.