“Secondo quanto stabilito da Arera, dal 1° gennaio la bolletta dell’elettricità registrerà un aumento del 4,5% mentre quella del gas salirà del 5,3%. Secondo lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori Sardegna, per una famiglia tipo significa spendere nel 2021 (non, quindi, secondo l'anno scorrevole, ma dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, nell'ipotesi di prezzi costanti), 23 euro in più per la luce e 50 euro per il gas. Una maggior spesa complessiva pari, quindi, a 73 euro.

"Una doccia gelida per i consumatori, una pessima notizia – fa notare Monica Satolli, presidente regionale Unc Sardegna - un rialzo tra i più elevati di sempre: il nono più alto per la luce ed il settimo per il gas. Se poi si considera che si aggiunge al rincaro record del trimestre precedente, quando con il +15,6% della luce ed il +11,4% del gas si era raggiunto il primato storico, ecco che la stangata non può che mandare in tilt i bilanci delle famiglie, già in difficoltà per via dell'emergenza Covid".