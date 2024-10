L’Unione dei Comuni del Villanova, che comprende i comuni di Padria, Mara, Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria e Romania, in esecuzione della deliberazione di Giunta del 19 luglio, ha comunicato che scadranno martedì 5 dicembre alle 12.00, le domande per le borse di studio destinate agli studenti meritevoli appartenenti a famiglie svantaggiate che hanno frequentato le scuole pubbliche secondarie di secondo grado, comprese quelle paritarie (anno scolastico 2016/2017).

Quattro i requisiti richiesti. Il primo è quello di non aver beneficiato del medesimo contributo ed essere residenti oppure domiciliati in uno dei Comuni aderenti; il secondo è quello di essere stati iscritti ed aver frequentato la scuola secondaria di II° grado, sia statale che paritaria (anno scolastico 2016-2017), con una votazione minima ì finale non inferiore alla media del “7” oppure a “70/100” (senza debiti formativi); la terza è quella di non aver frequentato il già citato anno scolastico da ripetenti mentre il quarto è l’appartenenza a un nucleo familiare con un reddito Isee non superiore ai 30mila euro.

In allegato all’istanza dovranno essere presentati la fotocopia della carta d’identità del richiedente, la certificazione Isee e la dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui è riportato il voto finale. I moduli potranno essere ritirati presso gli uffici comunali dei cinque Comuni oppure scaricati dai rispettivi siti istituzionali.