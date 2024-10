Prosegue l’ottimo stato di salute da parte dell’Unione dei Comuni del Coros. A dirlo è un primo bilancio emerso dalla delibera dello scorso 14 aprile passata sul tavolo della Giunta e propedeutica all’approvazione da parte dell’assemblea dei sindaci.

“Nonostante il taglio effettuato dalla giunta regionale di circa 160 mila euro rispetto all’anno precedente, il lavoro dell’Unione del Coros ha mantenuto l’equilibrio di bilancio, facendo un uso oculato delle risorse e garantendo i servizi per la quale è stata delegata dai comuni appartenenti”, fanno sapere dall’Unione.

“Nonostante il taglio subito dalla regione – concludono –, siamo riusciti a tenere in ordine il nostro bilancio garantendo comunque tutti i servizi ai comuni. Speriamo, per il futuro, che non vi siano ulteriori tagli e che le somme destinate all'Unione da parte della Ras siano comunicate in tempi più consoni alle nostre esigenze e non a fine anno come capitato nel 2019. Ad ogni modo l'unione del Coros ha garantito, pure in questa di emergenza, un supporto adeguato alle comunità grazie ad investimenti sul fronte dei dispositivi di protezione individuale ed altre iniziative atte a contrastare la crisi sanitaria”.