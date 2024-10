A partire dall'anno accademico 2019/2020 sarà presente a Nuoro Il Corso di Laurea in Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della Cultura e dell’Ambiente.

Il Corso erogato in accordo con il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali - Uniss è l’unico attivato nelle Università dell’Isola e uno dei pochi in Italia.

Si propone come risposta formativa alle peculiarità della Sardegna: territorio caratterizzato da una forte vocazione turistica con elevati standard qualitativi determinati dalla grande rilevanza del patrimonio storico, archeologico, naturalistico, paesaggistico ed etnografico.

PROFILO PROFESSIONALE

► Operatore e consulente in ambito territoriale e ambientale

► Esperto in analisi del paesaggio e rappresentazioni GIS (Sistemi Informativi Geografici)

► Esperto in documentazione audiovisiva e multimediale

► Consulente di piani paesaggistici e urbanistici regionali e comunali

► Consulente per l’organizzazione di eventi culturali e mostre

► Organizzatore di fiere, esposizioni ed eventi ambientali e culturali

SBOCCHI PROFESSIONALI

Enti pubblici (Comuni e Regione) ed enti privati (studi professionali, aziende e case editrici) coinvolti nella gestione del territorio e nella gestione dei beni culturali e naturali (musei, parchi e aree archeologiche); centri di studio e di ricerca geografica, storica, territoriale, paesaggistica, ambientale, culturale, etnografica e sociale.

SEDE DEL CORSO DI LAUREA

Tutti i corsi avranno sede a Nuoro, nelle strutture attrezzate del Consorzio Universitario UniNuoro.

PIANO DI STUDI

I ANNO

► Archeologia e analisi dei sistemi territoriali dell’età nuragica (12 crediti – affine/integrativa – obbligatoria)

► Architettura, cultura e ambiente (6 crediti – affine/integrativa – obbligatoria)

► Economia aziendale (12 crediti – base – obbligatoria)

► Storia economica e sociale della Sardegna romana ( 6 crediti – base – obbligatoria)

► Sviluppo territoriale e turismo (12 crediti – caratterizzante – obbligatoria)

► Lingua inglese (12 crediti – opzionale)

► Lingua spagnola (12 crediti – opzionale)

► Lingua tedesca (12 crediti – opzionale)

II anno

► Diritto pubblico comparato (6 crediti – base – obbligatoria)

► Misura e analisi del territorio (12 crediti – caratterizzante – obbligatoria)

► Pianificazione e gestione delle risorse culturali, paesaggistiche e ambientali (6 crediti – base – obbligatoria)

► Pratiche curatoriali e gestione museale (6 crediti – caratterizzante – obbligatoria)

► Sistemi territoriali e modelli geo-economici (12 crediti – base – obbligatoria)

► Economia e gestione delle imprese (6 crediti – caratterizzante – opzionale)

► Letteratura del paesaggio (6 crediti – caratterizzante – opzionale)

► Letteratura di viaggio e sistemi digitali (6 crediti – caratterizzante – opzionale)

► Lingua inglese (6 crediti – lingua/prova finale – opzionale)

► Lingua spagnola (6 crediti – lingua/prova finale – opzionale)

► Lingua tedesca (6 crediti – lingua/prova finale – opzionale)

► Sociologia del turismo – 6 crediti – caratterizzante – opzionale

III anno

► Antropologia del turismo (6 crediti – base – obbligatoria)

► Geografia ambiente paesaggio (12 crediti – base – obbligatoria)

► Igiene dell’ambiente e territorio (6 crediti – caratterizzante – obbligatoria)

► Laboratorio GIS (6 crediti – altro – obbligatoria)

► Diritto pubblico del turismo (6 crediti – affine/integrativa – opzionale)

► Linguistica generale e linguistica sarda (6 crediti – affine/integrativa – opzionale)

► Nutraceutica e farmacologia (6 crediti – affine/integrativa – opzionale)

► Paesaggi audiovisivi (6 crediti – affine/integrativa – opzionale

► Storia della musica in Sardegna (6 crediti – affine/integrativa – opzionale)

► Prova finale (6 crediti – lingua/prova finale – obbligatoria)

Per maggiori informazioni: https://www.uninuoro.it/progettazione-gestione-e-promozione-turistica-di-itinerari-della-cultura-e-dellambiente/