Il Consorzio Universitario (UniNuoro) ha stipulato una convenzione con l'Agenzia Regionale Forestas per l'assegnazione di assegni di studio e favore di tre ricercatori in materia di selvicoltura per le attività di collaudo sperimentale di porzioni di foresta interessate alla pianificazione, botanica sistematica, per le attività di implementazione della carta botanica della Sardegna, coltivazioni arboree, per lo studio dei modelli di propagazione degli incendi in ambito forestale. L'importo delle borse senior ammonta a 20.000 euro annui per ogni ricercatore.

La convenzione prevede inoltre delle somme dedicate al programma "Concorso adotta uno studente” - Premio per la promozione degli studi universitari- per la realizzazione la tesi di laurea rivolto a studenti universitari su temi di interesse scientifico/territoriale”.

Sara conseguentemente pubblicato un avviso rivolto agli studenti universitari iscritti o ch intendono iscriversi al corso di laurea magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali sede di Nuoro nei successivi cinque anni accademici i quali intendono realizzare la relativa tesi di laurea su temi di interesse territoriale.

Oltre all'Agenzia Forestas che interviene in maniera cospicua hanno manifestato interesse di adesione al programma la Camera di Commercio di Nuoro, il BIM Taloro, L'Associazione d Apiaresos che raduna 200 produttori di miele, la rete dei produttori ortofrutticoli del Gennargentu, l'associazione castanicola di Desulo e numerosi comuni e imprese e, naturalmente, UniNuoro.

Le materie su cui gli studenti potranno svolgere la loro tesi di laurea magistrale spaziano, dall'agricoltura di montagna (piante officinali e frutticultura montana, apicoltura e funghi eduli e tartufi, zootecnia montana) alla tecnologia del legno alla protezione civile in campo

Via Salaris n. 18 08100 Nuoro tel 0784 244737 -244704 fax 0784230711 e-mail presidenza@uninuoro.it – web www.uninuoro.it

Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale forestale (Agrometeorologia e analisi e monitoraggio del cambiamento climatico, Tecniche di protezione civile, Sistemi di telecomunicazione per la protezione civile).

I premi rivolti agli studenti ammontano a circa 1000 euro l'uno e saranno erogati a tutti gli studenti iscritti alla laurea magistrale in scienze forestali nei prossimi cinque anni. Nelle prossime settimane sarà reso pubblico il programma contenete le modalità di concessione degli aiuti.

Attraverso questa misura gli studenti oltre che ricevere una misura di sostegno al diritto allo studio saranno invogliati e stimolati ad occuparsi di temi e questioni di impatto territoriale e di interesse degli soggetti finanziatori che li ospiteranno nelle aziende, pubbliche e private, per svolgere il lavoro di tesi “sul campo”.

Le tesi dopo la discussione accademica saranno presentate in pubblico presso le sedi degli enti finanziatori aderenti al programma e dovranno menzionare i soggetti finanziatori.