“Poco da dire davanti a tragedie di questa portata. La Polisportiva Isili, nel sospendere tutte le attività fino a data da destinarsi, si stringe in un affettuoso abbraccio ai familiari del nostro piccolo campione.

Ciao Luigi”.

E’ solo uno dei tantissimi messaggi di cordoglio e di dolore che fioccano sui social, in ricordo di un bravissimo ragazzo, Luigi Busia, di appena 15 anni, impegnato nello sport e nel sociale, conosciuto e stimato da tantissime persone e attivo nella parrocchia Santa Teresa d’Avila e nel gruppo folk locale. Lui, e la sua famiglia, persone perbene, con il papà e la mamma distrutti da questa immensa tragedia avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, quando il ragazzo, a bordo di un trattore, è precipitato in un dirupo perdendo la vita.

Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, l’adolescente era salito sul mezzo agricolo percorrendo una stradina in campagna in località Mind’e Gureu e, forse a causa di una distrazione, ha perso il controllo del veicolo precipitando in un dirupo di diversi metri e d è morto schiacciato contro la parete di un ovile: inutili purtroppo i tentativi di rianimarlo, sul posto sono intervenuti i medici del 118, i Carabinieri e l’Elisoccorso.